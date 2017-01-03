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Главная страница → Раздел: События/Скандалы37-летний мужчина заигрывал в Starbucks с девочкой-бариста
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37-летний мужчина заигрывал в Starbucks с девочкой-бариста


37-летний мужчина заигрывал в Starbucks с девочкой-бариста
Фото: AmericaRU.com
Как передает источник KREM, 37-летнему мужчине было запрещено заходить в сеть кофеен Starbucks после того, как он пригласил 16-летнюю бариста на ужин. Теперь мужчина обвиняет компанию в дискриминации по возрасту.

Мужчина, чье имя не разглашается, написал в Фейсбуке, что передал девочке-подростку, которая работала бариста в кофейне, записку с приглашением на ужин. "Я флиртовал с ней, но по какой-то причине она посчитала, что я странный", - написал он, добавив, что знал, что она в том возрасте, когда уже законно может с кем-то встречаться. По его словам, когда на следующий день мужчина вернулся в кофейню, то полицейский попросил его уйти. Этот шаг получил одобрения со стороны пользователей социальной сети. «Он представляет опасность для наших детей. Его намерения не что иное, как педофилия», - писали они.

Однако мужчина настаивает на своей невиновности. "Я не нарушил ни одного закона. Я просто следовал велению сердца", - заявил он. Представитель Starbucks говорит, что сеть кофеен не толерантна к любому подобному неподобающему поведению или домогательствам и имеет право отказать в обслуживании.
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