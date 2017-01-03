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Главная страница → Раздел: В миреИсламское государство взяло ответственность за новогодний теракт в Турции
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Исламское государство взяло ответственность за новогодний теракт в Турции


Исламское государство взяло ответственность за новогодний теракт в Турции
Фото: AmericaRU.com
Исламское государство взяло на себя ответственность за проведение теракта в ночном клубе Стамбула, который произошел в канун Нового года. Вооруженный мужчина совершил нападение в знаменитом клубе «Рейна», который находится на берегу Босфора. В результате инцидента погибли десятки человек.

В заявлении, размещенном на сайте, говорится, что "доблестный воин халифата" напал на ночной клуб с гранатами и винтовкой в "отместку за веру в Бога", а также в ответ на призыв лидера ИГИЛ, Абу Бакр аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi), напасть на Турцию. В ноябре аль-Багдади осудил Турцию за проведение военных операций против террористической организации, которая потеряла большую часть своего влияния на территории Ирака и Сирии.

Последний теракт подчеркнул способность Исламского государства проводить сокрушительные атаки. Это было одно из худших массовых убийств в стране за последнее время, в результате которого погибли 39 человек и, по меньшей мере, 70 человек получили ранения. Многие из жертв преступника были иностранцами.
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