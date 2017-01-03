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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКурс биткоина перевалил за 1000 долларов
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Курс биткоина перевалил за 1000 долларов


Курс биткоина перевалил за 1000 долларов
Фото: AmericaRU.com
В январе, впервые за последние три года, курс биткоина превысил 1000 долларов. Электронная валюта продемонстрировала 125-процентный рост, обогнав все валюты, издаваемые центральными банками в 2016 году.

На европейской бирже Bitstamp криптовалюта подскочила на 2,5 процента до 1022 долларов. Это самая высокая отметка с декабря 2013 года. Хотя цифровая валюта исторически крайне нестабильна, в последние два года она придерживалась постоянного курса. В течение двух месяцев в конце 2013 года курс биткоина составлял 1100 долларов, но позже в течение нескольких недель быстро опустился до 400 долларов.

В 2016 году суточные колебания биткоина не превышали 10 процентов от общего объема валюты, по сравнению с 40 процентами в 2013 году. Рост биткоина, возможно, был спровоцирован прошлогодним увеличением спроса на него в Китае. В то же время произошло 7-процентное снижение спроса на юань, чего не видели в стране за последние 20 лет. Большинство торгов биткоином были зафиксированы именно в Китае.
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