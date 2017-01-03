Ученые открыли секрет долголетия

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Постоянный уход за внуками может оказать негативное влияние на здоровье пожилых людей, но нечастая помощь детям – полезна. "Отсутствие общения с внуками может негативно сказаться на здоровье бабушек и дедушек. Эта связь может быть механизмом, который глубоко укоренился в нашей эволюции, и помощь со стороны старшего поколения имеет решающее значение для выживания человеческого рода", - говорит ведущий автор исследования Соня Хилбранд (Sonja Hilbrand), докторант кафедры психологии Базельского университета в Швейцарии.
В исследовании приняли участие 500 человек в возрасте старше 70 лет. Пожилые люди, которые заботились о своих внуках, имели на треть меньший риск смерти. Половина бабушек и дедушек, которые помогали воспитывать внуков, были живы спустя 10 лет после первого обследования. То же самое верно для тех, кто поддерживал своих взрослых детей, например, помогал по хозяйству.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Evolution and Human Behavior».
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