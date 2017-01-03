Ученые открыли секрет долголетия

3 января 2017 года, 19:18

Фото: AmericaRU.com

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Результаты нового исследования показали, что бабушки и дедушки, которые заботятся о внуках или своих детях, живут дольше.Постоянный уход за внуками может оказать негативное влияние на здоровье пожилых людей, но нечастая помощь детям – полезна. "Отсутствие общения с внуками может негативно сказаться на здоровье бабушек и дедушек. Эта связь может быть механизмом, который глубоко укоренился в нашей эволюции, и помощь со стороны старшего поколения имеет решающее значение для выживания человеческого рода", - говорит ведущий автор исследования Соня Хилбранд (Sonja Hilbrand), докторант кафедры психологии Базельского университета в Швейцарии.В исследовании приняли участие 500 человек в возрасте старше 70 лет. Пожилые люди, которые заботились о своих внуках, имели на треть меньший риск смерти. Половина бабушек и дедушек, которые помогали воспитывать внуков, были живы спустя 10 лет после первого обследования. То же самое верно для тех, кто поддерживал своих взрослых детей, например, помогал по хозяйству.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Evolution and Human Behavior».