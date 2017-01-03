Трамп прокомментировал растущую угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи: "Этого не будет!"

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"Северная Корея заявила, что она находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь частей США. Этого не произойдет!" – написал Трамп в Твиттере. Кроме того, республиканец обвинил Китай в бездействии. Он заявил, что Пекин не предпринимает никаких мер для того, чтобы помочь США справиться с государством-изгоем.
"Китай тотально односторонней торговлей уже вытянул из США огромную сумму денег, но не помог с Северной Кореей. Мило!" – написал Трамп. Ранее 32-летний лидер Северной Кореи в своем новогоднем видеообращении объявил, что военные находится на последнем этапе испытаний первой межконтинентальной баллистической ракеты, которая может быть оснащена ядерным оружием и достаточно мощная, чтобы добраться до любой части США.
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