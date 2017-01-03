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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп прокомментировал растущую угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи: Этого не будет!
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Трамп прокомментировал растущую угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи: "Этого не будет!"


Трамп прокомментировал растущую угрозу ядерного удара со стороны Северной Кореи: Этого не будет!
Фото: AmericaRU.com
Избранный президент Дональд Трамп (Donald Trump) заявил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (Kim Jong Un) не сможет завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты, способной долететь до Соединенных Штатов.

"Северная Корея заявила, что она находится на завершающей стадии разработки ядерного оружия, способного достичь частей США. Этого не произойдет!" – написал Трамп в Твиттере. Кроме того, республиканец обвинил Китай в бездействии. Он заявил, что Пекин не предпринимает никаких мер для того, чтобы помочь США справиться с государством-изгоем.

"Китай тотально односторонней торговлей уже вытянул из США огромную сумму денег, но не помог с Северной Кореей. Мило!" – написал Трамп. Ранее 32-летний лидер Северной Кореи в своем новогоднем видеообращении объявил, что военные находится на последнем этапе испытаний первой межконтинентальной баллистической ракеты, которая может быть оснащена ядерным оружием и достаточно мощная, чтобы добраться до любой части США.

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