Исследователи призывают быть осторожными при употреблении псилоцибина

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Тем не менее, несмотря на возникшие проблемы, большинство участников по-прежнему считают, что это был необходимый и ценный опыт в их жизни. Специалисты Университета Джона Хопкинса предупреждают, что целью их эксперимент было изучение ухудшения психического и физического состояния в результате употребления галюциногенных грибов.
Около 78 процентов респондентов составляли мужчины, 89 процентов из которых были белыми, а у 51 процента было высшее образование. Также 93 процента участников ответили, что принимали псилоцибин более двух раз. Примерно 10,7 процентов участников сообщили, что подвергли себя и других опасности, а 2,6 процента вели себя агрессивно, и только 2,7 процента обратились за медицинской помощью. Пять участников испытали тревогу, депрессию, а также их посещали мысли о самоубийстве.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Psychopharmacology».
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