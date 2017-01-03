Исследователи призывают быть осторожными при употреблении псилоцибина

3 января 2017 года, 18:25

Фото: AmericaRU.com

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В ходе опроса почти 2000 людей, которые сообщили о негативном опыте употребления «волшебных грибов», содержащих псилоцибин, исследователи обнаружили, что более 10 процентов респондентов считают, что этим подвергли себя или других опасной ситуации.Тем не менее, несмотря на возникшие проблемы, большинство участников по-прежнему считают, что это был необходимый и ценный опыт в их жизни. Специалисты Университета Джона Хопкинса предупреждают, что целью их эксперимент было изучение ухудшения психического и физического состояния в результате употребления галюциногенных грибов.Около 78 процентов респондентов составляли мужчины, 89 процентов из которых были белыми, а у 51 процента было высшее образование. Также 93 процента участников ответили, что принимали псилоцибин более двух раз. Примерно 10,7 процентов участников сообщили, что подвергли себя и других опасности, а 2,6 процента вели себя агрессивно, и только 2,7 процента обратились за медицинской помощью. Пять участников испытали тревогу, депрессию, а также их посещали мысли о самоубийстве.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Psychopharmacology».