Сэм Хант помолвлен с Ханной Ли Фаулер

3 января 2017 года, 17:53

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/107789

Этим летом Сэму Ханту (Sam Hunt) не будет одиноко. Музыкант планирует связать себя узами брака с Ханной Ли Фаулер (Hannah Lee Fowler).Представитель Ханта подтвердил, что 32-летний номинант на премию Грэмми сделал предложение своей девушке. В то время как музыкант пытался сохранить свой роман в секрете, дойдя даже до того, чтобы не показывать лицо Фаулер на фотографиях в социальных сетях, его новая песня «Drinkin` Too Much» многое может рассказать о прошлом пары."Мне жаль, что я назвал альбом «Montevallo». Мне очень жаль, что люди узнали твое имя только сейчас, а незнакомцы пишут тебе в социальных сетях. Я знаю, что ты хочешь неприкосновенности личной жизни и тебе нечего мне сказать, но я хочу расплатиться со своими долгами этой песней", - поется в треке, который был выпущен в канун Нового года. В песне также говорится о том, что Фаулер в какой-то момент изменила свой номер, а Хант пытался заглушить боль алкоголем.Ранее музыкант занял первое место в рейтинге самых стильных мужчин 2016 года по версии The Hollywood Reporter.