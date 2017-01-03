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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесСэм Хант помолвлен с Ханной Ли Фаулер
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Сэм Хант помолвлен с Ханной Ли Фаулер


Сэм Хант помолвлен с Ханной Ли Фаулер
Фото: AmericaRU.com
Этим летом Сэму Ханту (Sam Hunt) не будет одиноко. Музыкант планирует связать себя узами брака с Ханной Ли Фаулер (Hannah Lee Fowler).

Представитель Ханта подтвердил, что 32-летний номинант на премию Грэмми сделал предложение своей девушке. В то время как музыкант пытался сохранить свой роман в секрете, дойдя даже до того, чтобы не показывать лицо Фаулер на фотографиях в социальных сетях, его новая песня «Drinkin` Too Much» многое может рассказать о прошлом пары.

"Мне жаль, что я назвал альбом «Montevallo». Мне очень жаль, что люди узнали твое имя только сейчас, а незнакомцы пишут тебе в социальных сетях. Я знаю, что ты хочешь неприкосновенности личной жизни и тебе нечего мне сказать, но я хочу расплатиться со своими долгами этой песней", - поется в треке, который был выпущен в канун Нового года. В песне также говорится о том, что Фаулер в какой-то момент изменила свой номер, а Хант пытался заглушить боль алкоголем.

Ранее музыкант занял первое место в рейтинге самых стильных мужчин 2016 года по версии The Hollywood Reporter.
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