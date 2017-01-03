Выдвинута новая версия крушения Титаника

Фото: AmericaRU.com
Титаник, который на момент введения в эксплуатацию являлся самым большим судном в мире, столкнулся с айсбергом в северной Атлантике в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате крушения погибли около 1500 человек, и только 700 пассажирам удалось спастись.
По словам Молони, версия о пожаре на Титанике уже рассматривалась, но никто не принимал ее всерьез. В фильме показываются снимки, сделанные в начале апреля 1912 года, незадолго до того, как Титаник покинул Белфаст и отправился в рейс. На них видно, что внутренняя обшивка лайнера в том месте, где ее пробил айсберг, покрыта сажей. Пламя могло достичь температуры до 1000 градусов по Цельсию и сделать корпус Титаника уязвимым.
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