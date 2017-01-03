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Главная страница → Раздел: УкраинаКандидатка в президенты Франции заявила, что аннексия Крыма законна
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Кандидатка в президенты Франции заявила, что аннексия Крыма законна


Кандидатка в президенты Франции заявила, что аннексия Крыма законна
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Кандидат в президенты Франции националистка Марин Ле Пен уверена, что присоединение украинского Крыма к России было законным. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России», - заявила лидер праворадикальной партии «Национальный фронт» в эфире телеканала BFM-TV.

Отметим, что эта её позиция резко отличается от позиции официальных французских властей, которые не только осудили аннексию, но и ввели против России санкции.

Как известно, 27 февраля 2014 года российские военнослужащие без опознавательных знаков (так называемые «вежливые люди») вторглись в Крым, захватив военные, пограничные и государственные объекты на полуострове. Под их контролем 16 марта нелегитимные крымские власти провели «референдум» о присоединении Крыма к РФ. Через 2 дня, 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Практически все страны мира отказались признать результаты незаконного референдума, осудив действия Кремля. В отношении России были приняты санкции.

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