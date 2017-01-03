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В Украине появится Высший совет правосудия


В Украине появится Высший совет правосудия
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о создании Высшего совета правосудия. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Президент подчеркнул, что Совет «уберёт политическую составляющую из судебной ветви власти, прежде всего, из механизмов назначения, перевода, увольнения судей, а также предоставления согласия на задержание или арест судьи». Это позволит в полной мере обеспечить для украинцев «соблюдение одного из ключевых прав – права на справедливый суд».

Порошенко подчеркнул, что создание нового ведомства поддержали Совет Европы и Европейский союз. Оно полноценно заработает в Украине уже в нынешнем году.
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