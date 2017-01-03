В Украине появится Высший совет правосудия

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
Президент подчеркнул, что Совет «уберёт политическую составляющую из судебной ветви власти, прежде всего, из механизмов назначения, перевода, увольнения судей, а также предоставления согласия на задержание или арест судьи». Это позволит в полной мере обеспечить для украинцев «соблюдение одного из ключевых прав – права на справедливый суд».
Порошенко подчеркнул, что создание нового ведомства поддержали Совет Европы и Европейский союз. Оно полноценно заработает в Украине уже в нынешнем году.
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