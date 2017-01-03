Магазин в Нью-Мексико запрещает покупки «Обаме и другим мусульманам»

3 января 2017 года, 15:30

Фото: AmericaRU.com

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Магазин в штате Нью-Мексико решил продвинуть свой бизнес несколько необычным способом - с помощью политических угроз. В частности, в торговой точке появилось сообщение, что здесь запрещены покупки для «Обамы и других мусульман».Круглосуточный магазин в Мэйхилле уже целый год украшают скандальные надписи, включая «Пули, а не бюллетени», «Убить Obamacare», при этом care написаны почти незаметным шрифтом.Местные жители говорят, что хозяин магазина – обидчивый человек. «Если вы идете в магазин и обижаете его, то больше вы туда не войдете», - говорит бывший работник магазина Марлон МакУильямс (Marlon McWilliams).Местные власти пытаются заставить владельца магазина убрать и оскорбительные надписи и расистские знаки.