Магазин в Нью-Мексико запрещает покупки «Обаме и другим мусульманам»

Фото: AmericaRU.com
Круглосуточный магазин в Мэйхилле уже целый год украшают скандальные надписи, включая «Пули, а не бюллетени», «Убить Obamacare», при этом care написаны почти незаметным шрифтом.
Местные жители говорят, что хозяин магазина – обидчивый человек. «Если вы идете в магазин и обижаете его, то больше вы туда не войдете», - говорит бывший работник магазина Марлон МакУильямс (Marlon McWilliams).
Местные власти пытаются заставить владельца магазина убрать и оскорбительные надписи и расистские знаки.
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