Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:29 am | Чикаго 4:29 am | Сан-Франциско 2:29 am
Главная страница → Раздел: УкраинаОборонный бюджет Украины на 2017 год в 20 раз меньший, чем у России
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Оборонный бюджет Украины на 2017 год в 20 раз меньший, чем у России


Оборонный бюджет Украины на 2017 год в 20 раз меньший, чем у России
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
В 2017 году Украина потратит на оборону около 2,5 миллиардов долларов. Это в 23 раза меньше, чем у агрессивного восточного соседа – России. Об этом сообщил глава Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передаёт Укринформ.

«Когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 миллиардов гривен - это 2,5 миллиардов долларов, в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убивает наших военнослужащих», - заявил Пашинский, отметив, что военный бюджет РФ составляет аж 48 миллиардов долларов.

«На оружие они тратят 20% этой суммы - около $ 9 млрд. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружения и модернизации Вооруженных сил - 10 млрд грн, это $ 400 млн, это в 23 раза меньше», - подчеркнул депутат.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107779
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Раздел: Квартиры - продам
просторная квартира в Санни Айлс Бич просторная квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Требуются
Администратор на reception в отель Администратор на reception в отель
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus