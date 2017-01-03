Оборонный бюджет Украины на 2017 год в 20 раз меньший, чем у России

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«Когда мы говорим о бюджете Министерства обороны, то он составляет 66 миллиардов гривен - это 2,5 миллиардов долларов, в 20 раз меньше, чем бюджет нашего реального врага, который сегодня убивает наших военнослужащих», - заявил Пашинский, отметив, что военный бюджет РФ составляет аж 48 миллиардов долларов.
«На оружие они тратят 20% этой суммы - около $ 9 млрд. У нас в этом бюджете заложено на программу вооружения и модернизации Вооруженных сил - 10 млрд грн, это $ 400 млн, это в 23 раза меньше», - подчеркнул депутат.
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