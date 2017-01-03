Шеф NASA по науке Эллен Стофан ушла в поисках новых приключений

3 января 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Главный научный специалист NASA Эллен Стофан (Ellen Stofan) покинула гентство «в поисках новых приключений». Стофан оставила свой пост перед Рождеством, в средине декабря.Slash Gear сообщает, что впервые глава научного отдела агентства заявила о намерении покинуть пост во время симпозиума национальной академий космических исследований совета в Калифорнии. Свою отставку Эллен Стофан подтвердила в Твиттере 20 декабря. Она призналась, что ей не будет хватить людей, с которыми она работала над расширением границ человеческого знания.В августе 2013 года Эллен Стофан получила звание лучшего ученого Америки. Она сыграла важную роль в разработке стратегии по исследованию Марса. Причин для ее ухода из NASA не было. Кто займет ее место, пока неизвестно.