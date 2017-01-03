Шеф NASA по науке Эллен Стофан ушла в поисках новых приключений

Фото: AmericaRU.com
Slash Gear сообщает, что впервые глава научного отдела агентства заявила о намерении покинуть пост во время симпозиума национальной академий космических исследований совета в Калифорнии. Свою отставку Эллен Стофан подтвердила в Твиттере 20 декабря. Она призналась, что ей не будет хватить людей, с которыми она работала над расширением границ человеческого знания.
В августе 2013 года Эллен Стофан получила звание лучшего ученого Америки. Она сыграла важную роль в разработке стратегии по исследованию Марса. Причин для ее ухода из NASA не было. Кто займет ее место, пока неизвестно.
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