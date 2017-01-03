Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:29 am | Чикаго 4:29 am | Сан-Франциско 2:29 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыНекоторые яйца динозавров высиживались 6 месяцев и больше
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Некоторые яйца динозавров «высиживались» 6 месяцев и больше


Некоторые яйца динозавров высиживались 6 месяцев и больше
Фото: AmericaRU.com
Используя новую технологию изучения на чрезвычайно редких окаменелостях невыведенного эмбриона динозавров, ученые из университета Флориды установили, что яйца этих рептилий созревали намного дольше, чем у птиц аналогичного размера.

В частности, зародышу хадрозавра нужно было, по меньшей мере, шесть месяцев для того, чтобы «вылупиться». Для динозавров большего размера срок мог быть еще дольше.
Длинные периоды инкубации влияли на репродуктивное поведение многих видов динозавров, считают палеонтологи. По этой причине многие виды приносили мало потомства, поскольку далеко не все могли по полгода стеречь и греть зарытые в землю яйца. Кроме того, такой способ размножения оказался губительным при катаклизмах, как это произошло 65 миллионов лет назад.

Грегори М. Эриксон (Gregory M. Erickson) из университета штата Флорида, ведущий автор исследования, заявил, что ископаемые яйца динозавров являются большой редкостью, поэтому об эмбриологии этих рептилий почти ничего не известно.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107775
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Майами апартаменты Майами апартаменты
Раздел: Ищу работу
Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя Ищу работу переводчика\журналиста\преподавателя
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus