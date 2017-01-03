Некоторые яйца динозавров «высиживались» 6 месяцев и больше

3 января 2017 года, 13:35

Фото: AmericaRU.com

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Используя новую технологию изучения на чрезвычайно редких окаменелостях невыведенного эмбриона динозавров, ученые из университета Флориды установили, что яйца этих рептилий созревали намного дольше, чем у птиц аналогичного размера.В частности, зародышу хадрозавра нужно было, по меньшей мере, шесть месяцев для того, чтобы «вылупиться». Для динозавров большего размера срок мог быть еще дольше.Длинные периоды инкубации влияли на репродуктивное поведение многих видов динозавров, считают палеонтологи. По этой причине многие виды приносили мало потомства, поскольку далеко не все могли по полгода стеречь и греть зарытые в землю яйца. Кроме того, такой способ размножения оказался губительным при катаклизмах, как это произошло 65 миллионов лет назад.Грегори М. Эриксон (Gregory M. Erickson) из университета штата Флорида, ведущий автор исследования, заявил, что ископаемые яйца динозавров являются большой редкостью, поэтому об эмбриологии этих рептилий почти ничего не известно.