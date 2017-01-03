Наконец-то найдена причина взрыва ракеты SpaceX

Фото: AmericaRU.com / SpaceX
Выводы расследования еще должны быть утверждены Федеральным управлением гражданской авиации, и разрешение на запуск еще не выдано. Однако SpaceX рассчитывает получить его к нужной дате.
Ракета Falcon 9 взорвалась во время зажигания на стартовой площадке мыса Канаверал 1 сентября. Взрыв уничтожил коммерческий спутник, который ракета должна была вывести на орбиту, однако никто не пострадал. В заявлении SpaceX говорится, что причиной взрыва стало воспламенения жидкого кислорода во второй ступени.
Компания намеревается изменить способ загрузки топлива и конструкцию сосудов, содержащих кислород под давлением для предотвращения потери устойчивости.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
- Отключение сети американской таможни вызвало хаос в аэропортах США →
- Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку →
- iPhone можно заблокировать всего одной смской →
- Facebook слишком много знает о наших привычках вне сети →
- Honda отозвала более 633 тысяч минивэнов Odyssey из-за дефекта заднего сиденья →
- Apple и Samsung упустили возможности продаж смартфонов на праздники →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107773
http://www.americaru.com/news/107773