Наконец-то найдена причина взрыва ракеты SpaceX

3 января 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com / SpaceX

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Специалисты компании Илона Маска (Elon Musk) SpaceX выяснили причину взрыва ракеты Falcon 9 в сентябре. После устранения неполадок ракету вновь попытаются запустить в воскресенье.Выводы расследования еще должны быть утверждены Федеральным управлением гражданской авиации, и разрешение на запуск еще не выдано. Однако SpaceX рассчитывает получить его к нужной дате.Ракета Falcon 9 взорвалась во время зажигания на стартовой площадке мыса Канаверал 1 сентября. Взрыв уничтожил коммерческий спутник, который ракета должна была вывести на орбиту, однако никто не пострадал. В заявлении SpaceX говорится, что причиной взрыва стало воспламенения жидкого кислорода во второй ступени.Компания намеревается изменить способ загрузки топлива и конструкцию сосудов, содержащих кислород под давлением для предотвращения потери устойчивости.