Отключение сети американской таможни вызвало хаос в аэропортах США

3 января 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

В понедельник вечером временное выключение компьютерной системы Таможенной службы США в аэропортах по всей стране привели к серьезным проблемам для путешественников.Люди, которые возвращались домой с новогодних каникул, застряли в терминалах аэропортов, поскольку их данные обрабатывались «вручную». В Чикаго, Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе, Майами и Атланте возникли огромные очереди пассажиров. Это стало причиной паники и напряженности, уставшие люди ругались в толпе. Многим пришлось ждать больше 4 часов прежде, чем система вновь заработала.В настоящее время все аэропорты Америки работают в штатном режиме. Причина сбоя устанавливается. Нет никаких данных о том, что это может быть деятельность хакеров или любой другой злой умысел.