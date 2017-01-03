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Главная страница → Раздел: ЭкономикаОтключение сети американской таможни вызвало хаос в аэропортах США
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Отключение сети американской таможни вызвало хаос в аэропортах США


Отключение сети американской таможни вызвало хаос в аэропортах США
Фото: AmericaRU.com
В понедельник вечером временное выключение компьютерной системы Таможенной службы США в аэропортах по всей стране привели к серьезным проблемам для путешественников.

Люди, которые возвращались домой с новогодних каникул, застряли в терминалах аэропортов, поскольку их данные обрабатывались «вручную». В Чикаго, Бостоне, Нью-Йорке, Балтиморе, Майами и Атланте возникли огромные очереди пассажиров. Это стало причиной паники и напряженности, уставшие люди ругались в толпе. Многим пришлось ждать больше 4 часов прежде, чем система вновь заработала.

В настоящее время все аэропорты Америки работают в штатном режиме. Причина сбоя устанавливается. Нет никаких данных о том, что это может быть деятельность хакеров или любой другой злой умысел.
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