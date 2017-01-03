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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАмериканские кинотеатры в прошлом году заработали больше 11 миллиардов долларов
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Американские кинотеатры в прошлом году заработали больше 11 миллиардов долларов


Американские кинотеатры в прошлом году заработали больше 11 миллиардов долларов
Фото: AmericaRU.com
Общая касса кинотеатров США в 2016 году составила 11,37 миллиардов долларов. Это больше, чем годом ранее (11,1 миллиард), что делает минувший год рекордным для американского кинопроката.

В новогодний уик-энд первое место по сборам вновь заняло продолжением «Звездных войн» «Изгой один». Как сообщает медиа-аналитик ComScore Пол Дергарабедян, в целом конец года стал успешен для индустрии – прибыльные фильмы прошлись по кинотеатрам, «как лесной пожар». «Именно «Изгой один», «Пой», «Доктор Стрэндж», «Фантастические звери», а также основной номинант на «Оскар» «Ла-ла-лэнд» привлекли зрителей на сеансы», - считает он.

Год оказался неудачным для многих сиквелом. Лишь 3 из 14 летний продолжений стали прибыльными: «Капитан Америка: Противостояние», «В поисках Дори» и «Судная ночь 3». «Алиса в Зазеркалье» и вовсе собрала лишь 30% кассы первого фильма 2010 года.

Топ-10 самых кассовых фильмов 2016 года
1. В поисках Дори (486 миллионов)
2. Изгой один (440 миллионов)
3. Капитан Америка: Противостояние (408 миллионов)
4. Тайная жизнь домашних животных (368 миллионов)
5. Книга джунглей (364 миллиона)
6. Дэдпул (363 миллиона)
7. Зверополис (341 миллион)
8. Бэтмен против Супермена: На заре Справедливости (330 миллионов)
9. Отряд самоубийц (325 миллионов)
10. Звездные войны: Пробуждение силы (285 миллионов, часть кассы собрана в 2015 году)
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