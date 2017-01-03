По южным штатам пронеслись бури, погибло 5 человек

3 января 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Пять человек стали жертвами мощных штормов в понедельник вечером. Система бурь прокатилась по южным штатам, причинив значительные разрушения, сообщают местные власти.Линия штормов породила несколько торнадо. Во вторник остается угроза смерчей на юге Алабамы и на юго-западе Джорджии.Четыре человека погибли в Реобет, штат Алабама, после того, как дерево рухнуло на передвижной дом, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям графства Дотан. Еще один человек утонул рядом со своим домом во Флориде. Несколько жителей Луизианы и Миссисипи получили травмы.Метеорологи советуют жителям юга оставаться дома. В ближайшее время будет оценен ущерб от бурь. Несколько десятков тысяч американцев остаются без подачи электричества.