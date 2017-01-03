В Харькове полицейские спасли супругов, которых захватил в заложники собственный сын

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Патрульна-поліція-України
Инцидент произошел в ночь на 3 января. «Патрульным поступил вызов о том, что в одной из квартир на улице Зерновой слышны выстрелы и крики. По указанному адресу патрульные услышали грохот: за дверью кто-то просил о помощи. Инспекторам удалось выяснить, что своих родителей держит в заложниках собственный сын», - рассказали полицейские, уточнив, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Один из патрульных, рискуя собственной жизнью и здоровьем, по газовой трубе попал на балкон квартиры на 2 этаже. Пока он отвлекал вооруженного топором нарушителя, родители быстро открыли входную дверь полицейским, которые и задержали 30-летнего мужчину», - поделились информацией патрульные.
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