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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Харькове полицейские спасли супругов, которых захватил в заложники собственный сын
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В Харькове полицейские спасли супругов, которых захватил в заложники собственный сын


В Харькове полицейские спасли супругов, которых захватил в заложники собственный сын
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/Патрульна-поліція-України
В украинском городе Харькове полицейский забрался по трубе на 2-й этаж, чтобы спасти захваченных в заложники супругов. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Инцидент произошел в ночь на 3 января. «Патрульным поступил вызов о том, что в одной из квартир на улице Зерновой слышны выстрелы и крики. По указанному адресу патрульные услышали грохот: за дверью кто-то просил о помощи. Инспекторам удалось выяснить, что своих родителей держит в заложниках собственный сын», - рассказали полицейские, уточнив, что преступник находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Один из патрульных, рискуя собственной жизнью и здоровьем, по газовой трубе попал на балкон квартиры на 2 этаже. Пока он отвлекал вооруженного топором нарушителя, родители быстро открыли входную дверь полицейским, которые и задержали 30-летнего мужчину», - поделились информацией патрульные.
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