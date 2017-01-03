В 2017 году боевики на Донбассе расширят зону обстрелов, - экс-глава разведки Украины

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Он отметил, что Трехстороння контактная группа регулярно встречается в Минске уже несколько лет, но, несмотря на это, до прекращения кровопролитного конфликта ещё далеко. «Думаю, что 2017 году продолжится расширение зоны обстрела, это 18 основных опорных точек: Мариуполь, Авдеевка, Пески, Станица Луганская, Светлодарская дуга, районы возле самого Луганска и другие», - заявил украинец.
«Условия для возврата Донбасса (под контроль Киева – ред.) существуют, однако он не вернется с помощью минского процесса. Нужно эффективные и активные действия, кроме внешней, нужна и внутренняя политика. Нужно сотрудничать и с командой Трампа, и с французами, и со всей G20, чтобы заставить Путина отступить c оккупированных территорий», - констатировал Маломуж.
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