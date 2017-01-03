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Главная страница → Раздел: УкраинаВ 2017 году боевики на Донбассе расширят зону обстрелов, - экс-глава разведки Украины
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В 2017 году боевики на Донбассе расширят зону обстрелов, - экс-глава разведки Украины


В 2017 году боевики на Донбассе расширят зону обстрелов, - экс-глава разведки Украины
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Минские переговоры не заставят президента РФ Владимира Путина прекратить конфликт на Донбассе. Такое заявление сделал бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж телеканалу NewsOne.

Он отметил, что Трехстороння контактная группа регулярно встречается в Минске уже несколько лет, но, несмотря на это, до прекращения кровопролитного конфликта ещё далеко. «Думаю, что 2017 году продолжится расширение зоны обстрела, это 18 основных опорных точек: Мариуполь, Авдеевка, Пески, Станица Луганская, Светлодарская дуга, районы возле самого Луганска и другие», - заявил украинец.

«Условия для возврата Донбасса (под контроль Киева – ред.) существуют, однако он не вернется с помощью минского процесса. Нужно эффективные и активные действия, кроме внешней, нужна и внутренняя политика. Нужно сотрудничать и с командой Трампа, и с французами, и со всей G20, чтобы заставить Путина отступить c оккупированных территорий», - констатировал Маломуж.
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