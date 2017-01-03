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Главная страница → Раздел: События/СкандалыЧетверо детей в Техасе умерли от пестицида
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Четверо детей в Техасе умерли от пестицида


Четверо детей в Техасе умерли от пестицида
Фото: AmericaRU.com
Четверо детей Техаса стали жертвами химического отравления от пестицидов. Как считают эксперты, токсин попал в воздух жилого дома после того, как кто-то пытался смыть пестициды. Еще шесть человек оказались госпитализированы.

Газообразный фосфин оказался в воздухе после того, как пестицид был смешан с водой, сообщают спасатели города Амарильо. Конкретная причина смерти 4 детей не разглашается.

Пожарную службу вызвали в жилой дом вечером в понедельник. Первоначально пострадавшие подумали об отравлении угарным газом. Один ребенок умер на месте, еще трое – в больнице, сообщает начальник спасательной службы Ларри Дэвис (Larry Davis).

Вдыхание фосфина может привести к дыхательной недостаточности, в тяжелых случаях - к легочным отекам и смерти.
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