Четверо детей в Техасе умерли от пестицида

3 января 2017 года, 11:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Четверо детей Техаса стали жертвами химического отравления от пестицидов. Как считают эксперты, токсин попал в воздух жилого дома после того, как кто-то пытался смыть пестициды. Еще шесть человек оказались госпитализированы.Газообразный фосфин оказался в воздухе после того, как пестицид был смешан с водой, сообщают спасатели города Амарильо. Конкретная причина смерти 4 детей не разглашается.Пожарную службу вызвали в жилой дом вечером в понедельник. Первоначально пострадавшие подумали об отравлении угарным газом. Один ребенок умер на месте, еще трое – в больнице, сообщает начальник спасательной службы Ларри Дэвис (Larry Davis).Вдыхание фосфина может привести к дыхательной недостаточности, в тяжелых случаях - к легочным отекам и смерти.