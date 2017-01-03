Диланн Руф, убийца афроамериканцев в церкви Чарльстона, признан вменяемым

Фото: AmericaRU.com
После длительных закрытых слушаний суд все-таки признал Руфа вменяемым. «После того, как были заслушаны и учтены все представленные доказательства, суд вынес решение, что подсудимый достаточно дееспособен для вынесения приговора», - решил судья Гергел.
В среду начнется фаза вынесения приговора для убийцы. Руф, который отказался от адвоката и защищает себя сам, намерен выступить с заявлением, и пока неясно, что именно он намерен сказать. Он не будет вызывать свидетелей или представить какие-либо доказательства для присяжных. Однако им придется решить, приговорить его к смерти или к пожизненному заключению.
Месяц назад Руфа признали виновным по 33 пунктам обвинения, 18 из них предполагают смертную казнь.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- По южным штатам пронеслись бури, погибло 5 человек →
- Четверо детей в Техасе умерли от пестицида →
- В перестрелке в Майами-Дейд пострадали семь человек →
- Собака искусала хозяев за то, что они пытались надеть на нее свитер →
- В первый день Нового года знак Голливуда изменили на Hollyweed →
- Университет предлагает список слов, которые нужно запретить →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107759
http://www.americaru.com/news/107759