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Главная страница → Раздел: События/СкандалыДиланн Руф, убийца афроамериканцев в церкви Чарльстона, признан вменяемым
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Диланн Руф, убийца афроамериканцев в церкви Чарльстона, признан вменяемым


Диланн Руф, убийца афроамериканцев в церкви Чарльстона, признан вменяемым
Фото: AmericaRU.com
Федеральный судья Ричард Гергел (Richard M. Gergel) отказался в понедельник признать убийцу людей в церкви Чарльстона Диланна Руфа (Dylann Roof) недееспособным для вынесения приговора. Приверженец белого движения убил 9 афроамериканцев в исторической Африканской методистской епископальной церкви в Чарльстоне в июне прошлого года.

После длительных закрытых слушаний суд все-таки признал Руфа вменяемым. «После того, как были заслушаны и учтены все представленные доказательства, суд вынес решение, что подсудимый достаточно дееспособен для вынесения приговора», - решил судья Гергел.

В среду начнется фаза вынесения приговора для убийцы. Руф, который отказался от адвоката и защищает себя сам, намерен выступить с заявлением, и пока неясно, что именно он намерен сказать. Он не будет вызывать свидетелей или представить какие-либо доказательства для присяжных. Однако им придется решить, приговорить его к смерти или к пожизненному заключению.

Месяц назад Руфа признали виновным по 33 пунктам обвинения, 18 из них предполагают смертную казнь.
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