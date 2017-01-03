Дети родителей с ожирением имеют риск задержек в развитии

3 января 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Избыточный вес может повлиять не только здоровье родителей, но и развитие будущего ребенка, показало новое исследование Национального института детского здоровья и развития человека.Согласно результатам анализа, опубликованным в журнале Pediatrics, дети людей, страдающих ожирением, могут отставать в развитии. По оценкам медиков, одна из пяти американок страдает ожирением, при беременности индекс массы тела таких женщин превышает 30, хотя здоровый показатель на максимуме составляет 24,9. ИМТ отца ранее никогда не учитывался.Команда из Национального института детского здоровья и развития человека изучила, как влияет вес родителей на будущих детей. «Наше исследование является одним из немногих, которое включает в себя информацию об отцах. Наши результаты свидетельствуют, что вес папы также оказывает существенное влияние на развитие ребенка», - говорит автор Эдвина Йенг (Edwina Yeung).Риски зависят от степени ожирения родителей. В целом, исследование охватило 4821 ребенка в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. Если мамы страдают ожирением, дети испытывают трудности с использованием малых мышц, например, на пальцах рук. Отцовское ожирение связано с повышенным риском отставания в личностно-социальной деятельности. Дети тяжелее учатся есть самостоятельно, играть и раздеваться. Если оба родителя тучны, то малыши склонны к общему отставанию и трудностям с прохождением умственных и физических тестов.