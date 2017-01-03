Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:58 am | Чикаго 2:58 am | Сан-Франциско 12:58 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеДети родителей с ожирением имеют риск задержек в развитии
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Дети родителей с ожирением имеют риск задержек в развитии


Дети родителей с ожирением имеют риск задержек в развитии
Фото: AmericaRU.com
Избыточный вес может повлиять не только здоровье родителей, но и развитие будущего ребенка, показало новое исследование Национального института детского здоровья и развития человека.

Согласно результатам анализа, опубликованным в журнале Pediatrics, дети людей, страдающих ожирением, могут отставать в развитии. По оценкам медиков, одна из пяти американок страдает ожирением, при беременности индекс массы тела таких женщин превышает 30, хотя здоровый показатель на максимуме составляет 24,9. ИМТ отца ранее никогда не учитывался.

Команда из Национального института детского здоровья и развития человека изучила, как влияет вес родителей на будущих детей. «Наше исследование является одним из немногих, которое включает в себя информацию об отцах. Наши результаты свидетельствуют, что вес папы также оказывает существенное влияние на развитие ребенка», - говорит автор Эдвина Йенг (Edwina Yeung).

Риски зависят от степени ожирения родителей. В целом, исследование охватило 4821 ребенка в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. Если мамы страдают ожирением, дети испытывают трудности с использованием малых мышц, например, на пальцах рук. Отцовское ожирение связано с повышенным риском отставания в личностно-социальной деятельности. Дети тяжелее учатся есть самостоятельно, играть и раздеваться. Если оба родителя тучны, то малыши склонны к общему отставанию и трудностям с прохождением умственных и физических тестов.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107757
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017 Квартира в Санни Айлс Бич, 18001 COLLINS AV # 1017
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Животные
Продаются милые персидские котята персикового окраса Продаются милые персидские котята персикового окраса
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus