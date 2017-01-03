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Главная страница → Раздел: В миреВ этом году россияне запустят в космос спутник, напечатанный на 3D-принтере
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В этом году россияне запустят в космос спутник, напечатанный на 3D-принтере


В этом году россияне запустят в космос спутник, напечатанный на 3D-принтере
Фото: AmericaRU.com / federalspace.ru
В этом году российские космонавты запустят с МКС в космос уникальный спутник, созданный с использованием 3D-технологий. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представителя Томского политехнического университета Евгения Колубаева.

«Запуск запланирован во время выхода космонавтов в открытый космос в 2017 году. Его выпустят на орбиту, и он без двигателей, за счет заданной изначально инерции будет работать 4-6 месяцев - это расчетное время, а затем упадет и сгорит в плотных слоях атмосферы», - рассказал учёный.

Данный спутник россияне создали с помощью уникальных материалов и 3D-технологий. В космосе они испытают все новинки в реальных условиях. «Мы отработали первый этап, когда спутник доставили на МКС, отследили, что он выдержал все нагрузки при транспортировке до орбиты. Следующий этап - когда космонавты его подготовят к запуску и выпустят в открытый космос, мы сможем получать с него телеметрические данные и отслеживать его траекторию… Основная проблема спутников - сохранить заряд аккумулятора при выходе в минусовые температуры, ведь в открытом космосе более 100 градусов ниже нуля. Мы использовали специальные теплоизолирующий конструкции, которые позволят снизить термоудар, способный привести к выходу аккумулятора из сообщил директор Института физики высоких технологий ТПУ Алексей Яковлев.

Если исследования пройдут успешно, россияне приступят к серийному выпуску деталей для спутников.
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