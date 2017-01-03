В Крыму жуткое ДТП унесло жизни 3 человек. Ещё 7 получили ранения

Фото: AmericaRU.com / 82.mchs.gov.ru
Трагедия произошла в районе села Водопойное. Один из автомобилей выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. При аварии обе машины сильно деформировались и спасателям пришлось доставать пострадавших с помощью специального гидравлического оборудования.
К сожалению, в результате ДТП погибли 3 человек, один из которых ребёнок. Оставшиеся 7 пассажиров с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в ближайшую больницу.
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