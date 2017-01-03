Порошенко поблагодарил американских сенаторов за санкции против России

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
«Спасибо сенаторам Джону Маккейну, Линдси Грэму и Эми Клобучар за готовность отстаивать санкции США против России», - написал украинский лидер в Twitter.
Отметим, что вышеназванные американские сенаторы известны своей поддержкой Украины в борьбе с российской агрессией. 30 декабря они прибыли с рабочим визитом в Украину. Вместе с президентом Порошенко они даже посетили украинских военных на Донбассе.
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