Разведке США всё ещё не удалось убедить Трампа в причастности Кремля к кибератакам

Фото: AmericaRU.com / donaldjtrump.com
Представитель команды республиканца Дональда Трампа отметил, что вина России в кибератаках на американские сервера якобы всё ещё остаточно не доказана. «(Трамп – ред.) ежедневно заслушивает брифинги, устраиваемые как членами его команды по национальной безопасности, так и другими членами разведсообщества, (но), похоже, что у разведки нет убедительных доказательств», - заявил американец, подчеркнув, что вмешательство Кремля «могло быть, а могло и не быть».
Спайсер также отметил, что американцам стоить обратить более пристальное внимание не на киберпреступников, а на те проблемы, которые они обнажили. «У нас есть проблема с IT-безопасностью и поэтому люди пытались её взломать. Нам нужно существенно улучшить защиту», - предложил он своё решение.
Напомним, в начале декабря прошлого года ФБР начала расследование по факту вмешательства российских хакеров в ход и результаты президентских выборов в США. Речь идёт о кибератаках россиян на сервера Демократической и Республиканской партий, Пентагона и другие. В результате, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл новые санкции против РФ. Под ограничения попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.
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