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Главная страница → Раздел: В миреВ 2016 году в России 99 человек умерли в СИЗО
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В 2016 году в России 99 человек умерли в СИЗО


В 2016 году в России 99 человек умерли в СИЗО
Фото: AmericaRU.com
За прошедший год в российских отделениях полиции и изоляторах временного содержания (СИЗО) по разным причинам погибли как минимум 99 человек. Из них 46 арестантов покончили жизнь самоубийством. Такими данными поделились представители проекта «Русская эбола», передаёт «Медиазона».

Правозащитники подчеркнули, что данные потери - официальные. Они были собраны из публикаций СМИ, подтверждённых официальными пресс-службами силовых ведомств. За год им удалось собрать информацию о 99 погибших в возрасте от 17 до 66 лет, скончавшихся в отделах полиции (42), СИЗО (29), ИВС (18), полицейских автомобилях (3), УФСКН (1), суде (1) и прочих местах.

Примечательно, что самая распространённая причина смерти – суицид. Почти половина погибших арестантов, утверждают силовики, сами свели счёты с жизнью. На втором месте – смертельные травмы, полученные от сокамерников. Так погибли 38 человек. От рук полицейских , по официальным данным, погибли только 4 человека.

В «Русской эболе» также отметили, что большинство погибших арестантов – мужчины. В 2016 в российских СИЗО скончались только 5 женщин.
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