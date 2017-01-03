В 2016 году в России 99 человек умерли в СИЗО

Фото: AmericaRU.com
Правозащитники подчеркнули, что данные потери - официальные. Они были собраны из публикаций СМИ, подтверждённых официальными пресс-службами силовых ведомств. За год им удалось собрать информацию о 99 погибших в возрасте от 17 до 66 лет, скончавшихся в отделах полиции (42), СИЗО (29), ИВС (18), полицейских автомобилях (3), УФСКН (1), суде (1) и прочих местах.
Примечательно, что самая распространённая причина смерти – суицид. Почти половина погибших арестантов, утверждают силовики, сами свели счёты с жизнью. На втором месте – смертельные травмы, полученные от сокамерников. Так погибли 38 человек. От рук полицейских , по официальным данным, погибли только 4 человека.
В «Русской эболе» также отметили, что большинство погибших арестантов – мужчины. В 2016 в российских СИЗО скончались только 5 женщин.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Бразилии мужчина убил жену, сына и еще 10 человек в новогоднюю ночь →
- В Турции все еще охотятся террориста, который убил десятки людей в новогоднюю ночь →
- В Конгрессе предупредили, что будут мешать Трампу снять санкции с России →
- Во Франции работники могут законно игнорировать рабочие письма в нерабочее время →
- В Турции продолжаются поиски террориста, в новогоднюю ночь убившего десятки человек →
- В Конгрессе США планируют ввести более мощный пакет санкций против России →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107747
http://www.americaru.com/news/107747