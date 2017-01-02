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Почему от некоторых алкогольных напитков похмелье сильнее?


Почему от некоторых алкогольных напитков похмелье сильнее?
Фото: AmericaRU.com
Иногда вам может показать, что у вас похмелье сильнее, чем у других, хотя накануне вы пили в равном количестве. Похмелье – это способ организма сказать, что вы злоупотребляете алкоголем.

Ученые не уверены, почему именно это происходит, но у них есть несколько теорий на этот счет. Специалисты по работе с зависимыми людьми часто отмечают, что похмелье, строго говоря, является способом выхода алкоголя. Обычно оно начинается, когда падает количество алкоголя в крови. Кроме того, алкоголь вымывает электролиты, а также обезвоживает организм (за исключением тех случаев, когда на стакан алкоголя вы выпиваете стакан воды).

Вид алкоголя, который вы пьете, может оказывать влияние на тяжесть похмелья. Голландские исследователи обнаружили, что более темный алкоголь, такой как ликер, вызывает более сильное похмелье. Кроме того, такой же эффект был заметен и с дешевым алкоголем. Также не стоит смешивать алкоголь с газированной водой. Единственного действенного способа избавления от похмелья не существует. Для того, чтобы смягчить симптомы, стоит запастись соленоватой водой и плотно поесть.
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