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Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ перестрелке в Майами-Дейд пострадали семь человек
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В перестрелке в Майами-Дейд пострадали семь человек


В перестрелке в Майами-Дейд пострадали семь человек
Фото: AmericaRU.com
В Майами-Дейд, штат Флорида, четверо взрослых и трое подростков были доставлены в больницу после того, как неизвестный из проезжающего мимо автомобиля открыл по ним стрельбу. Инцидент произошел около 6 часов вечера.

На вызов отреагировали сотрудники правоохранительных органов и пожарные. По данным следствия, жертвы, среди которых подростки 15 и 17 лет, стояли на улице возле жилого дома, когда к ним подъехало транспортное средство. Как заявляют стражи порядка, предположительно, стрелявший был не один.

Один 17-летний подросток находится в критическом состоянии. Состояние остальных жертв, по словам медиков, оценивается как стабильное. По предварительной версии следствия, люди собрались у дома в районе Вест Литтл Ривер, чтобы отпраздновать Новый год. Подозреваемый (или подозреваемые) до сих пор на свободе. Их мотив также не известен.
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