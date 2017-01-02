В перестрелке в Майами-Дейд пострадали семь человек

2 января 2017 года, 20:24

Фото: AmericaRU.com

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В Майами-Дейд, штат Флорида, четверо взрослых и трое подростков были доставлены в больницу после того, как неизвестный из проезжающего мимо автомобиля открыл по ним стрельбу. Инцидент произошел около 6 часов вечера.На вызов отреагировали сотрудники правоохранительных органов и пожарные. По данным следствия, жертвы, среди которых подростки 15 и 17 лет, стояли на улице возле жилого дома, когда к ним подъехало транспортное средство. Как заявляют стражи порядка, предположительно, стрелявший был не один.Один 17-летний подросток находится в критическом состоянии. Состояние остальных жертв, по словам медиков, оценивается как стабильное. По предварительной версии следствия, люди собрались у дома в районе Вест Литтл Ривер, чтобы отпраздновать Новый год. Подозреваемый (или подозреваемые) до сих пор на свободе. Их мотив также не известен.