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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп считает, что безопасных компьютеров не существует
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Трамп считает, что безопасных компьютеров не существует


Трамп считает, что безопасных компьютеров не существует
Фото: AmericaRU.com
Избранного президента Дональда Трампа (Donald Trump) неоднократно спрашивали о кибербезопасности, но его последний комментарий перевернул вверх ногами национальную политику в данной области и поставил под удар правительственные и личные данные.

Комментируя обвинения против России в хакерстве, Трамп заявил, что ни один компьютер не является безопасным, а сотрудникам разведки трудно доказать факт хакерства. "Если вы хотите, чтобы ваше письмо дошло до адресата без сторонних рук, то стоит отправить его курьером", - сказал он на новогодней вечеринке на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Ранее Трамп заявил, что компьютеры усложнили людям жизнь. "Я считаю, что компьютеры очень сильно усложнили жизнь. Я не уверен, что у нас есть та безопасность, которая необходима", - отметил Трамп, добавив, что сам редко пользуется какими-либо устройствами, кроме смартфона.
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