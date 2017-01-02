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Главная страница → Раздел: УкраинаНа Донбассе в пьяной драке погиб украинский военнослужащий
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На Донбассе в пьяной драке погиб украинский военнослужащий


На Донбассе в пьяной драке погиб украинский военнослужащий
Фото: AmericaRU.com / dn.npu.gov.ua
На Донбассе 34-летний украинский военнослужащий погиб в пьяной драке с двумя жителями села Донское. Об этом сообщила полиция Донецкой области.

Трагедия произошла ночью в парке села Донское. «Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», - рассказал глава Нацполиции Донбасса Вячеслав Аброськин, отметив, что ещё двое участников конфликта (30 и 22 лет) были госпитализированы.

По факту гибели военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Ведётся расследование.

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