На Донбассе в пьяной драке погиб украинский военнослужащий

Фото: AmericaRU.com / dn.npu.gov.ua
Трагедия произошла ночью в парке села Донское. «Конфликт спровоцировало алкогольное опьянение с обеих сторон, которое привело к трагическим событиям. В результате насильственных действий военнослужащий получил смертельное ранение», - рассказал глава Нацполиции Донбасса Вячеслав Аброськин, отметив, что ещё двое участников конфликта (30 и 22 лет) были госпитализированы.
По факту гибели военнослужащего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство). Ведётся расследование.
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