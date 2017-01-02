Энергетические напитки – новая угроза американским военным

2 января 2017 года, 16:40

Фото: AmericaRU.com

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Министерство обороны США призывает военных сократить потребление энергетических напитков, поскольку это несет большую опасность для здоровья.Минобороны опубликовало статью, в которой говорится об обратной стороне потребления энергетиков. Такие напитки имеют определенную пользу, поскольку помогают солдатам оставаться сконцентрированными во время дежурства. Однако слишком большое количество энергетических напитков, в конечном итоге, несет серьезных вред здоровью и состоянию сердца военнослужащих.В статье говорится, что энергетики содержат высокий объем кофеина и сахара, и это приводит к серьезным проблемам с давлением и пищеварением.Примерно 45% солдат, развернутых в Афганистане, потребляют, по крайней мере, один энергетический напиток в день, 5% - более 5 напитков в сутки.