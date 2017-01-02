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NASА предлагает концепцию домов изо льда для поселения на Марсе


NASА предлагает концепцию домов изо льда для поселения на Марсе
Фото: AmericaRU.com
NASA представила новую концепцию поселения на Марсе, основным строительным материалом которого станет лед.

Астронавты, которые первыми посетят Марс, вероятно, останутся на Красной планете в течение нескольких недель, а не дней, и для поддерживания жизни им будут нужды структуры, способные защитить от суровых условий. Эксперты исследовательского центра Лэнгли вместе с группой дизайнеров и архитекторов разработали концепцию ледяных домов для первых колонистов Марса.

Здания будут напоминать большой надувной тор, который будет окружен оболочкой из водяного льда. Основа - легкая по весу, может быть транспортирована и развернута с помощью роботов. А затем ее достаточно просто облить водой, которая на Марсе замерзнет. Такое укрытие станет не только надежным домом для людей, но и защитит астронавтов и смертоносных космических лучей. Материал сможет выстоять в течение многих лет в условиях облучения и пылевых бурь.
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