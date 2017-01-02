Почему тучным людям сложно придерживаться программы тренировок?

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Исследователи из американского Национального института диабета кормили мышей стандартной пищей и едой с высоким содержанием жиров в течение 18 недель. Начиная со второй недели, мыши с нездоровым рационом набирали довольно большой вес. К четвертной недели они начали все меньше и медленнее двигаться. Ученые выяснили, что не только лишний вес виновен в сокращении активности.
Исследователи изучили шесть различных компонентов сигнального пути дофамина и обнаружили, что страдающие ожирением неактивные мыши имели дефицит в дофаминовых рецепторах D2. Это снижает силу воли и мотивацию к занятиям спортом.
Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.
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