Завтра американцы смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды

2 января 2017 года, 15:25

Фото: AmericaRU.com

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На 3 января приходится пик метеорного потока Квадрантиды, проходящего через Землю. В грядущие сутки может наблюдаться свыше 100 метеоров в час.В этом году Квадрантиды достигнут максимума во вторник 3 января ночью, сообщает Международная метеорная организация. Лучшего всего поток будет наблюдаться в западной части США перед рассветом.Этот метеорный дождь назван в честь созвездия, со стороны которого он приходит на Землю. Точка наблюдения потока находится в созвездии Волопаса, на границе с созвездиями Геркулеса и Дракона, свое начало Квадрантиды берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Дождь характеризуется большим количеством слабых метеоров средней скорости. В южном полушарии поток не виден вообще.