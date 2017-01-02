Завтра американцы смогут увидеть пик метеорного потока Квадрантиды

Фото: AmericaRU.com
В этом году Квадрантиды достигнут максимума во вторник 3 января ночью, сообщает Международная метеорная организация. Лучшего всего поток будет наблюдаться в западной части США перед рассветом.
Этот метеорный дождь назван в честь созвездия, со стороны которого он приходит на Землю. Точка наблюдения потока находится в созвездии Волопаса, на границе с созвездиями Геркулеса и Дракона, свое начало Квадрантиды берут от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Дождь характеризуется большим количеством слабых метеоров средней скорости. В южном полушарии поток не виден вообще.
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