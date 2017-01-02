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Главная страница → Раздел: ЭкономикаБойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку
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Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку


Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку
Фото: AmericaRU.com
Американские бойскауты серьезно взялись за то, чтобы приучить граждан США отдавать ставшие негодными рождественские елки на вторичную переработку. На протяжении всех выходных бойскауты занимаются сбором выброшенных деревьев, чтобы превратить их в мульчу для городского озеленения.

Бойскауты приучают американцев сдавать елки в пункты переработки, предварительно сняв с них украшения и гирлянды. Слишком высокие деревья нужно распиливать на части. Также члены организации создали горячую линию для желающих сдать деревья – по телефону можно заказать пикап, который вывезет ставшие ненужными елки.

В Калифорнии сдать елки на переработку также можно через ресурс Republic Services, который отправляет отходы на мусорозавод компании Солано.
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