Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку

Фото: AmericaRU.com
Бойскауты приучают американцев сдавать елки в пункты переработки, предварительно сняв с них украшения и гирлянды. Слишком высокие деревья нужно распиливать на части. Также члены организации создали горячую линию для желающих сдать деревья – по телефону можно заказать пикап, который вывезет ставшие ненужными елки.
В Калифорнии сдать елки на переработку также можно через ресурс Republic Services, который отправляет отходы на мусорозавод компании Солано.
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