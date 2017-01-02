Бойскауты приучают американцев отдавать новогодние елки на переработку

2 января 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Американские бойскауты серьезно взялись за то, чтобы приучить граждан США отдавать ставшие негодными рождественские елки на вторичную переработку. На протяжении всех выходных бойскауты занимаются сбором выброшенных деревьев, чтобы превратить их в мульчу для городского озеленения.Бойскауты приучают американцев сдавать елки в пункты переработки, предварительно сняв с них украшения и гирлянды. Слишком высокие деревья нужно распиливать на части. Также члены организации создали горячую линию для желающих сдать деревья – по телефону можно заказать пикап, который вывезет ставшие ненужными елки.В Калифорнии сдать елки на переработку также можно через ресурс Republic Services, который отправляет отходы на мусорозавод компании Солано.