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Главная страница → Раздел: В миреВ Бразилии мужчина убил жену, сына и еще 10 человек в новогоднюю ночь
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В Бразилии мужчина убил жену, сына и еще 10 человек в новогоднюю ночь


В Бразилии мужчина убил жену, сына и еще 10 человек в новогоднюю ночь
Фото: AmericaRU.com
На юго-востоке Бразилии, в Кампинасе, местный житель в Новый год ворвался в дом бывшей жены, убил ее, их 8-летнего сына и еще 10 гостей. Затем он застрелился сам, сообщает местная полиция.

Мужчина принес с собой несколько единиц огнестрельного оружия. Три человека получили ранения. Одному из раненых удалось сбежать, добраться до дома соседа и вызвать полицию. Бразильцы, живущие по соседству, приняли выстрелы за фейерверки.

В Бразилии насилие в отношении женщин распространяется все больше, почти каждый день появляются тревожные сообщения о нападениях на бразильянок. В мая прошлого года в социальные медиа попал ролик о том, как группа молодых мужчин изнасиловала 16-летнюю девочку. Несмотря на обещания правительства остановить волну насилия, шокирующие атаки продолжаются.

Ежедневно в Бразилии убивают 15 женщин, зачастую – в инцидентах домашнего насилия.
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