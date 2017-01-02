В Бразилии мужчина убил жену, сына и еще 10 человек в новогоднюю ночь

Фото: AmericaRU.com
Мужчина принес с собой несколько единиц огнестрельного оружия. Три человека получили ранения. Одному из раненых удалось сбежать, добраться до дома соседа и вызвать полицию. Бразильцы, живущие по соседству, приняли выстрелы за фейерверки.
В Бразилии насилие в отношении женщин распространяется все больше, почти каждый день появляются тревожные сообщения о нападениях на бразильянок. В мая прошлого года в социальные медиа попал ролик о том, как группа молодых мужчин изнасиловала 16-летнюю девочку. Несмотря на обещания правительства остановить волну насилия, шокирующие атаки продолжаются.
Ежедневно в Бразилии убивают 15 женщин, зачастую – в инцидентах домашнего насилия.
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