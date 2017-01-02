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Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп выгнал своего биографа с игры в гольф
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Трамп выгнал своего биографа с игры в гольф


Трамп выгнал своего биографа с игры в гольф
Фото: AmericaRU.com
Биограф вновь избранного Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Гарри Херт III (Harry Hurt III) утверждает, что политик выгнал его с поля для гольфа в пятницу, назвав его присутствие неуместным.

Гарри Херт III является автором нашумевшей книги «Потерянный тайфун. Много жизней Дональда Трампа», был неожиданно изгнан работодателем. Херт готовится к турниру в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич, во время очередной тренировки Трамп попросил своего биографа покинуть поле.

Херт утверждает, что подошел к Трампу, чтобы пожать руку, и столкнулся с явной неприязнью. Новый Президент заявил, что книга автора - «полное дерьмо», и выставил его с поля вон.
В книге Херта, выпущенной в 1993 году, говорится, что первая жена Трампа обвинила его в изнасиловании, которое он совершил над ней во время развода. Трамп категорически отрицает эти обвинения.
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