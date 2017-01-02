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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Луганске ФСБ ищет граждан, распространяющих вражеские листовки, - разведка
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В Луганске ФСБ ищет граждан, распространяющих «вражеские» листовки, - разведка


В Луганске ФСБ ищет граждан, распространяющих вражеские листовки, - разведка
Фото: AmericaRU.com / gur.mil.gov.ua
В оккупированном Луганске российские спецслужбы ищут граждан, распространяющих листовки с призывом противостоять агрессору. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей растет недовольство поведением в общественных местах российских военнослужащих, их беспричинной агрессией и применением оружия, что приводит к гибели и травмам гражданских лиц», - рассказали разведчики, отметив, что военное командование армейских корпусов «ДНР/ЛНР» даже запретило россиянам выходить в форме за пределы военных частей «во избежание случаев самосуда над ними».

В это же время, по данным ГУР, в оккупированном Луганске российские спецслужбы совместно с местными «силовиками» активно ищут граждан, распространяющих листовки с призывом бороться с агрессором.
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