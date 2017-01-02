В Турции все еще охотятся террориста, который убил десятки людей в новогоднюю ночь

Фото: AmericaRU.com
Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в черном с рюкзаком на спине. На голове у него была шапка Санта-Клауса, скрывающая часть лица. Камеры поймали его в момент, когда он стрелял в полицейского рядом с клубом Reina. Он бросил оружие и сбежал, воспользовавшись паникой.
Трое раненых находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что 24 жертв из 39 – иностранцы, включая граждан Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, Ливана, Канады и Бельгии. Четыре жертвы еще не идентифицированы.
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