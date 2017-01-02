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Главная страница → Раздел: В миреВ Турции все еще охотятся террориста, который убил десятки людей в новогоднюю ночь
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В Турции все еще охотятся террориста, который убил десятки людей в новогоднюю ночь


В Турции все еще охотятся террориста, который убил десятки людей в новогоднюю ночь
Фото: AmericaRU.com
Турецкая полиция продолжает поиски подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Стамбула во время празднования Нового года. Мужчина, натянувший на голову шапку Санта-Клауса, открыл стрельбу и убил 39 человек, ранил 70.

Камеры наблюдения зафиксировали мужчину в черном с рюкзаком на спине. На голове у него была шапка Санта-Клауса, скрывающая часть лица. Камеры поймали его в момент, когда он стрелял в полицейского рядом с клубом Reina. Он бросил оружие и сбежал, воспользовавшись паникой.

Трое раненых находятся в критическом состоянии. Также сообщается, что 24 жертв из 39 – иностранцы, включая граждан Ирана, Саудовской Аравии, Израиля, Ливана, Канады и Бельгии. Четыре жертвы еще не идентифицированы.
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