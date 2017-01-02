Собака искусала хозяев за то, что они пытались надеть на нее свитер

Фото: AmericaRU.com
Питбуль по кличке Скарфейс набросился на 52-летнюю хозяйку Бренду Герреро (Brenda Guerrero) после того, как она пыталась одеть свою собаку возле дома в Тампе. Муж Герреро Исмаэль и сын Антуан бросились ей на помощь. Но собака напала и на них. Пытаясь защититься, один из мужчин дважды ударил питбуля по голове и шее ножом.
Специалисты департамента по защите животных, приехавшие на место, использовали транквилизатор, чтобы усмирить пса. Когда собака бросилась в дом, где были дети, специалисты департамента применили шокер и сумели, наконец, скрутить питбуля.
Бренда Герреро получила серьезные укусы, но не угрожающие жизни. Соседи рассказали, что семью приютила пса около месяца назад. Что дальше с ним будет, пока неизвестно.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В первый день Нового года знак Голливуда изменили на Hollyweed →
- Университет предлагает список слов, которые нужно запретить →
- Миллион американцев встретили Новый год на Таймс-сквер →
- В зоопарке Филадельфии усыпили самую старую львицу в США →
- Пожарные в течение 8 часов спасали застрявших на аттракционе посетителей парка →
- Полицейский из Техаса заставил подростка отжиматься 200 раз за курение травы →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107719
http://www.americaru.com/news/107719