Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:23 am | Чикаго 4:23 am | Сан-Франциско 2:23 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыСобака искусала хозяев за то, что они пытались надеть на нее свитер
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Собака искусала хозяев за то, что они пытались надеть на нее свитер


Собака искусала хозяев за то, что они пытались надеть на нее свитер
Фото: AmericaRU.com
Во Флориде собака искусала семью за то, что люди пытались надеть на нее свитер. Потребовался транквилизатор и шокер, чтобы успокоить разгневанного пса.

Питбуль по кличке Скарфейс набросился на 52-летнюю хозяйку Бренду Герреро (Brenda Guerrero) после того, как она пыталась одеть свою собаку возле дома в Тампе. Муж Герреро Исмаэль и сын Антуан бросились ей на помощь. Но собака напала и на них. Пытаясь защититься, один из мужчин дважды ударил питбуля по голове и шее ножом.

Специалисты департамента по защите животных, приехавшие на место, использовали транквилизатор, чтобы усмирить пса. Когда собака бросилась в дом, где были дети, специалисты департамента применили шокер и сумели, наконец, скрутить питбуля.

Бренда Герреро получила серьезные укусы, но не угрожающие жизни. Соседи рассказали, что семью приютила пса около месяца назад. Что дальше с ним будет, пока неизвестно.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107719
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Раздел: Ищу работу
Ищу работу домработницы с проживанием Ищу работу домработницы с проживанием
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич продается квартира в красивом месте в Санни Айлс Бич
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus