Собака искусала хозяев за то, что они пытались надеть на нее свитер

2 января 2017 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Во Флориде собака искусала семью за то, что люди пытались надеть на нее свитер. Потребовался транквилизатор и шокер, чтобы успокоить разгневанного пса.Питбуль по кличке Скарфейс набросился на 52-летнюю хозяйку Бренду Герреро (Brenda Guerrero) после того, как она пыталась одеть свою собаку возле дома в Тампе. Муж Герреро Исмаэль и сын Антуан бросились ей на помощь. Но собака напала и на них. Пытаясь защититься, один из мужчин дважды ударил питбуля по голове и шее ножом.Специалисты департамента по защите животных, приехавшие на место, использовали транквилизатор, чтобы усмирить пса. Когда собака бросилась в дом, где были дети, специалисты департамента применили шокер и сумели, наконец, скрутить питбуля.Бренда Герреро получила серьезные укусы, но не угрожающие жизни. Соседи рассказали, что семью приютила пса около месяца назад. Что дальше с ним будет, пока неизвестно.