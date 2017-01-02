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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм
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В Украине арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм


В Украине арестовали россиянина, разыскиваемого Интерполом за терроризм
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Украинские пограничники задержали гражданина России, подозреваемого в терроризме. Мужчину, прилетевшего из Турции, арестовали в аэропорту Киева. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

«Вчера вечером в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров рейса «Стамбул-Киев» пограничники… задержали гражданина России, который был в международном розыске», - сообщили украинцы.

По их данным, 35-летний россиянин «с мая 2014 разыскивался… по линии Интерпола для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке».

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