В первый день Нового года знак Голливуда изменили на Hollyweed

Фото: AmericaRU.com
Около 3 часов утра неизвестный мужчина, одетый во все черное, взобрался на гору Ли, перебрался через ограждения и набросил брезент на буквы О в названии таким образом, чтобы она превратились в Е. Подозреваемый был записан камерами наблюдения, заявил лейтенант службы безопасности полиции Лос-Анджелеса Гай Джуно (Guy Juneau).
Сейчас полиция города разыскивает шутника. Если его найдут, ему грозит административное наказание.
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