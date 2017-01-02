В первый день Нового года знак Голливуда изменили на Hollyweed

2 января 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Первый день 2017 года стал для Лос-Анджелеса скандальным. Неизвестный вандал изменил буквы знаменитой надписи на холмах, превратив название известного во всем мире района на Hollyweed.Около 3 часов утра неизвестный мужчина, одетый во все черное, взобрался на гору Ли, перебрался через ограждения и набросил брезент на буквы О в названии таким образом, чтобы она превратились в Е. Подозреваемый был записан камерами наблюдения, заявил лейтенант службы безопасности полиции Лос-Анджелеса Гай Джуно (Guy Juneau).Сейчас полиция города разыскивает шутника. Если его найдут, ему грозит административное наказание.