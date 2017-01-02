Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:23 am | Чикаго 4:23 am | Сан-Франциско 2:23 am
Главная страница → Раздел: В миреВ Конгрессе предупредили, что будут мешать Трампу снять санкции с России
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Конгрессе предупредили, что будут мешать Трампу снять санкции с России


В Конгрессе предупредили, что будут мешать Трампу снять санкции с России
Фото: AmericaRU.com
Республиканская и Демократическая партии в Конгрессе США готовы объединить усилия, чтобы не позволить избранному президенту Дональду Трампу снять санкции с России. Такое заявление сделал в интервью телеканалу АВС член Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, передаёт ТАСС.

«Честно говоря, мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания (России), и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций», - заявил американец, отметив, что законодатели готовы к попытке Трампа смягчить или вообще снять существующие антироссийские санкции.

Шифф подчеркнул, что такая инициатива нового президента столкнётся с «решительной реакцией» как со стороны демократов, так и республиканцев в Конгрессе США.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл санкции против РФ из-за кибератак российских хакеров на американские сервера, связанные с выборами президента. Под санкции попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.

Читайте также: В Конгрессе США планируют ввести более мощный пакет санкций против России.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107713
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Автомобили
В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок В аренду 2009 lexus rx красного цвета на любой срок
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Квартиры - сдам
2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан 2-x комнатная квартира с видом на Атлантический океан
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Требуются
Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог Требуются парикмахеры, маникюрист, косметолог
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus