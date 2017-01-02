В Конгрессе предупредили, что будут мешать Трампу снять санкции с России

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«Честно говоря, мы (в Конгрессе) не думаем, что уже предпринятых мер достаточно для сдерживания (России), и в дальнейшем вы увидите серьезную поддержку со стороны обеих партий, направленную на усиление санкций», - заявил американец, отметив, что законодатели готовы к попытке Трампа смягчить или вообще снять существующие антироссийские санкции.
Шифф подчеркнул, что такая инициатива нового президента столкнётся с «решительной реакцией» как со стороны демократов, так и республиканцев в Конгрессе США.
Напомним, в конце декабря прошлого года президент США Барак Обама ввёл санкции против РФ из-за кибератак российских хакеров на американские сервера, связанные с выборами президента. Под санкции попали руководители российских спецслужб (ГРУ и ФСБ), а также другие физические и юридические лица. Кроме того, американцы выслали из США 35 российских дипломатов.
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