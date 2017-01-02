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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Польше пьяный украинец насмерть сбил девочек-подростков
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В Польше пьяный украинец насмерть сбил девочек-подростков


В Польше пьяный украинец насмерть сбил девочек-подростков
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
В польском городе Еленя Гора в новогоднюю ночь гражданин Украины сбил двух девочек-подростков. Они не выжили. Об этом сообщило Польское радио.

«30-летний водитель из Украины за несколько минут до наступления Нового года совершил наезд на две девушки 14 и 16 лет», - рассказал журналист Пйотр Кашувара, отметив, что на мосту украинец на внедорожнике не справился с управлением и съехал на тротуар, где находились девочки, пробил перила и рухнул в реку. Девочки погибли на месте.

Отмечается, что в результате инцидента ранения получила также пассажирка внедорожника. Её госпитализировали в ближайшую больницу в тяжелом состоянии.

«Правоохранители сообщили, что водитель джипа был в состоянии сильного алкогольного опьянения и имел в организме около двух промилле алкоголя. А дорожное покрытие дороги было достаточно скользкое», - объяснил журналист причину трагедии.
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