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Главная страница → Раздел: АналитикаАмериканцы оптимистически смотрят на 2017 год
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Американцы оптимистически смотрят на 2017 год


Американцы оптимистически смотрят на 2017 год
Фото: AmericaRU.com
Эмоционально тяжелая политика, внешние конфликты и перестрелки в 2016 году не лишили американцев оптимизма. Согласно новому опросу, проведенного Associated Press и Times Square, большинство респондентов возлагают много надежд на 2017 год.

Только 18 процентов американцев заявили, что в прошлом году они заметили улучшения по сравнению с 2015 годом. Примерно 33 процента ответили, что стало только хуже, а 47 процентов не заметили никаких изменений. Однако 55 процентов считают, что в 2017 году ситуация изменится к лучшему. В прошлом году только 43 процента американцев считали, что следующий год будет лучше.

"Будет больше рабочих мест, а соответственно, у людей появится больше денег, которые они будут тратить", - сказал житель Гарлема. "Я надеюсь, что 2017 год будет лучше. Вы должны быть оптимистами, и я собираюсь быть им", - сказала учительница начальной школы в Пибоди.

Демократы, более вероятно, отвечали, что 2016 год оказался хуже 2015 года, но республиканцы выражали больше оптимизма относительно 2017 года. Около 63 процентов респондентов ответили, что 2016 год стал для них не самым удачным из-за массовых расстрелов и терактов в Орландо, Бельгии, Турции, Пакистане и Франции.
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