Во Франции работники могут законно игнорировать рабочие письма в нерабочее время

2 января 2017 года, 11:00

Фото: AmericaRU.com

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В десять часов вечера пришло письмо от начальника? Если вы работаете во Франции, то можете воспользоваться правом его проигнорировать. С 1 января 2017 года в стране вступает в силу новый закон, согласно которому сотрудники могут не отвечать на письма работодателей во внерабочее время.Новый Закон о занятости требует от французских компаний, в которых насчитывается более 50 сотрудников, начать составлять политику для определения ограничений по использованию технологий с целью решения рабочих вопросов за пределами офиса. Цель закона - сократить стресс, связанный с работой, который часто приводит к эмоциональному выгоранию сотрудников."Работники физически покидают офис, но на этом их работа не заканчивается. Они всегда на связи с начальством. Письма в электронной почте, сообщения, звонки - они колонизируют жизнь человека до того момента, пока он в конце концов не сломается", - говорит Бенуа Амон (Benoit Hamon), социалист и бывший министр образования Франции. С 2000 года во Франции была 35-часовая рабочая неделя, но политика оказалась под пристальным вниманием из-за того, что в стране практически рекордно высокий уровень безработицы.