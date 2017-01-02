Ученые нашли способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний и диабета

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Предыдущие исследования связывали недостаток магния с широким спектром проблем со здоровьем, в том числе хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты Университета Чжэнчжоу в Китае проанализировали данные 40 исследований, изучающих рацион, богатый магнием, и развитие хронических заболеваний.
Они обнаружили, что люди, которые потребляли достаточное количество магния, имели на 10 процентов меньше шансов развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 12 процентов меньше шансов развития инсульта и на 26 процентов меньше шансов развития диабета. Ученые отметили, что также нельзя исключать другие факторы, влияющие на развитие хронических заболеваний, в том числе образ жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Medicine».
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