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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые нашли способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
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Ученые нашли способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний и диабета


Ученые нашли способ избежать сердечно-сосудистых заболеваний и диабета
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что рацион, богатый магнием, может помочь снизить риск развития хронических проблем со здоровьем, таких как болезни сердца и диабет. Магний содержится в зелени, рыбе, листовых овощах, орехах и цельных зернах.

Предыдущие исследования связывали недостаток магния с широким спектром проблем со здоровьем, в том числе хронической обструктивной болезнью легких, сахарным диабетом, болезнью Альцгеймера и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты Университета Чжэнчжоу в Китае проанализировали данные 40 исследований, изучающих рацион, богатый магнием, и развитие хронических заболеваний.

Они обнаружили, что люди, которые потребляли достаточное количество магния, имели на 10 процентов меньше шансов развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 12 процентов меньше шансов развития инсульта и на 26 процентов меньше шансов развития диабета. Ученые отметили, что также нельзя исключать другие факторы, влияющие на развитие хронических заболеваний, в том числе образ жизни. Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMC Medicine».
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