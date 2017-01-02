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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесЛорен Конрад беременна
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Лорен Конрад беременна


Лорен Конрад беременна
Фото: AmericaRU.com
У Лорен Конрад (Lauren Conrad) есть хорошая новость, которой она хотела бы поделиться со своими поклонниками. Как выяснилось, в 2017 году дизайнер готовится стать мамой.

"С Новым годом! У меня такое чувство, что 2017 год будет лучшим в моей жизни", - написала она в Instagram в воскресенье утром. Для Лорен и ее мужа Уильяма Телла (William Tell), который скромно объявил о своем желании создать семью, это будет первый ребенок.

В 2015 году звезде сериала «Голливудские холмы» и «Лагуна Бич» задали вопрос, сколько детей они с мужем планируют. "Может быть, два. В таком случае мы не будем в меньшинстве", - сказала она. И вместо того, чтобы забеременеть сразу же после свадьбы, Лорен просто хотела насладиться медовым месяцем и успешной карьерой. "В браке мне нравится знать, что у меня есть партнер, а в жизни – то, что со мной происходит много всего замечательного. Так весело мечтать о том, что будет через 20 лет", - сказала Лорен в интервью. Пара познакомилась в 2012 году на свидании вслепую на День святого Валентина, а поженилась спустя два с половиной года.
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